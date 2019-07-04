Что Путин подарил папе римскому
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Что Владимир Путин подарил папе римскому

Президент России Владимир Путин встретился в Ватикане с папой римским Франциском.

Это их третья встреча. Как и в прошлые разы, Путин опоздал.

  • 4 июля 2019
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