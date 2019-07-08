Словарь языка жестов протестующих в Гонконге

"Когда стараешься изо всех сил, возможно все". Как живет девочка без кистей рук

Десятилетняя Сара из Мэриленда, США, родилась без кистей рук. Но это не помешало ей выработать красивый почерк, ездить на велосипеде и делать бейсбольные подачи без протезов.