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Словарь языка жестов протестующих в Гонконге
Их движения, на первый взгляд, напоминают танцы или указания уличного регулировщика.
На самом деле протестующие в Гонконге используют жесты рук, чтобы попросить друг у друга предметы первой необходимости: каски, веревки и ножницы, маски или лекарства.
О том, что означает тот или иной жест, они договариваются между собой в мессенджерах и соцсетях.
Протесты в Гонконге направлены против закона, который, по мнению демонстрантов, сужает права этой автономной от Китая территории.
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8 июля 2019
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