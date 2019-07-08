Зачем протестующие в Гонконге используют язык жестов
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Словарь языка жестов протестующих в Гонконге

Их движения, на первый взгляд, напоминают танцы или указания уличного регулировщика.

На самом деле протестующие в Гонконге используют жесты рук, чтобы попросить друг у друга предметы первой необходимости: каски, веревки и ножницы, маски или лекарства.

О том, что означает тот или иной жест, они договариваются между собой в мессенджерах и соцсетях.

Протесты в Гонконге направлены против закона, который, по мнению демонстрантов, сужает права этой автономной от Китая территории.

  • 8 июля 2019
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