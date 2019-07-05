Трамп об аэропортах 1775 года
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Аэропорты 1775 года? Соцсети издеваются над Трампом

Президент США Дональд Трамп стал предметом насмешек в соцсетях из-за части ежегодной речи ко Дню независимости США.

Трамп заявил, что американские военные "захватывали аэропорты" у британцев в ходе сражений в июне 1775 года.

Как отметили использователи "Твиттера", это примерно на 120 лет раньше, чем братья Райт совершили исторический полет.

  • 5 июля 2019
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