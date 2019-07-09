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Бесплатная скорая на мотоциклах в Израиле. Как это работает?
Айман и Аарон - волонтеры бесплатной службы скорой помощи. В “Ихуд Ацала” работают более 5 тысяч волонтеров по всему Израилю. Представители разных национальностей и вероисповеданий вместе борются за жизни людей.
“Когда ты должен оказать первую помощь, это неважно, кто он – араб или еврей. Прежде всего - человек, и он нуждается в неотложной помощи”, - говорит Аарон.
С помощью специального приложения ближайший волонтер получает сообщение и добирается до точки менее чем за три минуты. Каждая минута до приезда бригады скорой может оказаться решающей.
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9 июля 2019
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