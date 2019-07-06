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Подкаст "Что это было": что мы знаем и чего не знаем о гибели 14 подводников?
2 июля минобороны России сообщило о гибели 14 человек в результате аварии на подводной лодке. Обстоятельства этой трагедии все еще неизвестны. Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов объясняет ведущей Яне Милюковой, почему мы до сих пор не знаем ни причин произошедшего, ни даже типа глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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6 июля 2019
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