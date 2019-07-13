Подкаст "Что это было": Как Россия едва не лишилась вина из Грузии
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Подкаст "Что это было?": как Россия едва не лишилась вина из Грузии

Пока в России думали, как реагировать на матерное обращение к Путину ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, в Тбилиси продолжали митинговать сторонники и противники прозападного развития Грузии. Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Киселева прилетела в Тбилиси на последнем прямом рейсе из Москвы. Она рассказывает о новом витке кризиса в отношениях двух стран и объясняет, каковы были бы последствия новых санкций, которые грозила ввести Россия.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 13 июля 2019
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