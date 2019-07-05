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Маски-шоу и дело о госизмене. Кто такой Воробьев | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 июля:
- Что известно на Западе о секретной подлодке
- "Воробьев знал о Цуканове больше чем жена Цуканова". Что известно о задержанном за госизмену замполпреде
- Как волонтеры в Иркутской области спасают брошенных животных
- Зачем в Китае забирают детей у уйгуров-мусульман
- Казак Гаврилюк идет в Раду
- Почему Нино Катамадзе отказалась петь в России. Интервью с певицей
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5 июля 2019
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