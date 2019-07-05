Маски-шоу и дело о госизмене. Кто такой Воробьев | ТВ новости
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Маски-шоу и дело о госизмене. Кто такой Воробьев | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 5 июля:

  • Что известно на Западе о секретной подлодке
  • "Воробьев знал о Цуканове больше чем жена Цуканова". Что известно о задержанном за госизмену замполпреде
  • Как волонтеры в Иркутской области спасают брошенных животных
  • Зачем в Китае забирают детей у уйгуров-мусульман
  • Казак Гаврилюк идет в Раду
  • Почему Нино Катамадзе отказалась петь в России. Интервью с певицей
  • 5 июля 2019
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