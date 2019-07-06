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"Смотрим - по речке наш дом плывет". Один день с волонтером в затопленном Тулуне
25 июня в Иркутской области после сильных дождей началось наводнение. Подтопления были в 83 населенных пунктах, из берегов вышли реки бассейнов Ангары и Селенги - Бирюса, Ия, Уда, Чуна, Ока. Город Тулун оказался практически полностью под водой.
Русская служба Би-би-си провела один день с волонтером Евгением Клепиковым, который помогает местным жителям справляться с последствиями наводнения.
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6 июля 2019
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