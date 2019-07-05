"Это образовательный центр": китайские лагеря для уйгуров и казахов

Сотни тысяч мусульман в Китае находятся в огромных исправительных лагерях. Раньше китайские власти отрицали их существование, а теперь говорят, что это центры для борьбы с экстремизмом.