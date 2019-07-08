Ученые из Австралии смогли вылечить паралич рук и кистей
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Ученые из Австралии смогли вылечить паралич рук и кистей

Австралийские исследователи сумели прооперировать нервы парализованных пациентов так, что они снова смогли двигать руками и кистями рук.

Теперь люди, которые ранее были практически беспомощными, могут сами есть, работать за компьютером, готовить еду и делать макияж.

  • 8 июля 2019
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