Поговорим? Зеленский предложил Путину переговоры. ТВ-новости
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Поговорим? Зеленский предложил Путину переговоры. ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 8 июля:

  • Зеленский предложил Путину переговоры в присутствии Трампа, Меркель и Макрона.
  • Накопилось. В Тбилиси опять протесты.
  • Светятся ли собаки в Чернобыле?
  • 8 июля 2019
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