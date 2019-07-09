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Шконка, шмон, мусор: как американец провел 608 дней в СИЗО
Гейлен Грандстафф провел 608 дней в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков.
Он заказал из Китая чистящее средство, но выяснилось, что в нем содержится запрещенный в России компонент. Грандстафф вышел под подписку о невыезде, но ему все еще грозит до 20 лет лишения свободы.
Гейлен рассказал Би-би-си о том, чему он научился и что он узнал за почти два года в СИЗО.
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9 июля 2019
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