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Как прошла акция в поддержку крымских татар на Красной площади
В Москве на Красной площади задержаны семь участников акции против преследования крымских татар. Всего в акции приняли участие около 20-30 человек.
Акция связана с апелляцией по бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" (организация признана террористической и запрещена в России), которая пройдет 11 июля в Верховном суде.
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10 июля 2019
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