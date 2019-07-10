На Красной площади прошла акция против преследования крымских татар
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Как прошла акция в поддержку крымских татар на Красной площади

В Москве на Красной площади задержаны семь участников акции против преследования крымских татар. Всего в акции приняли участие около 20-30 человек.

Акция связана с апелляцией по бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" (организация признана террористической и запрещена в России), которая пройдет 11 июля в Верховном суде.

  • 10 июля 2019
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