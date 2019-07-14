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Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму за три минуты
14 июля в Москве прошла акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.
На ней задержали около 40 человек, сообщил портал "ОВД-инфо". Среди задержанных - независимые кандидаты Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина.
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14 июля 2019
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