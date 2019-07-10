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Чернобыль: как спасают собак в зоне отчуждения
После ядерной аварии в Чернобыле советское правительство отправило армию уничтожить оставшихся в районе ЧАЭС домашних животных.
Но несмотря на их старания, там до сих пор живут собаки.
Теперь ветеринары и волонтеры прививают и стерилизуют чернобыльских собак - и некоторые из них даже нашли хозяев за рубежом.
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10 июля 2019
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