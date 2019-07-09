Грузинское – пить? Москва хочет ввести санкции против Тбилиси | ТВ новости
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Грузинское - пить? Москва не будет вводить санкции против Тбилиси | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 9 июля:

  • Вино, минералка, путешествия. Госдума хотела ввести санкции против Грузии, но Путин выступил против.
  • 608 дней в тюрьме. Интервью с американцем, попавшим в российскую тюрьму.
  • Кто пройдет в Мосгодуму?
  • Зачем Трамп поругался с британским послом?
  • 9 июля 2019
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