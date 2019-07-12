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С-400 для Турции: почему российские комплексы вызвали скандал?
Россия отправила в Турцию первые зенитные системы С-400. Сделку Москва и Анкара заключили в 2017 году и она вызвала сильное недовольство США и НАТО. Объясняем, почему.
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С-400 считается одной из самых совершенных противоракетных систем в мире и способна поражать до 80 целей одновременно.
Как утверждают разработчики, она способна поражать самые разные воздушные объекты, от дронов до самолетов и ракет.
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12 июля 2019
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