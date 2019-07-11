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Ураган в Греции. Как курорт пережил удар стихии
Штормовой ветер, сильный ливень и град обрушились на побережье греческого курорта Халкидики. Погибли шестеро туристов. Среди них – 39-летний россиянин с сыном. Более 30 человек пострадали.
Ураган начался неожиданно после двух дней жары.
Местные власти объявили чрезвычайное положение.
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11 июля 2019
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