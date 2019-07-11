Ураган в Греции: видео очевидцев
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Ураган в Греции. Как курорт пережил удар стихии

Штормовой ветер, сильный ливень и град обрушились на побережье греческого курорта Халкидики. Погибли шестеро туристов. Среди них – 39-летний россиянин с сыном. Более 30 человек пострадали.

Ураган начался неожиданно после двух дней жары.

Местные власти объявили чрезвычайное положение.

  • 11 июля 2019
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