КГБ, уколы и выпадающие усы. Что и как скрывали о Чернобыле?
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КГБ, уколы и выпадающие усы. Что и как скрывали о Чернобыле?

Ликвидатор Петр Хмель в числе первых тушил пожар на Чернобыльской АЭС. То, что имел дело с радиацией, он узнал лишь при выписке из больницы, увидев диагноз.

Несмотря на давление международного сообщества, партийное руководство и спецслужбы долгое время скрывали правду о Чернобыльской катастрофе, в том числе с помощью советской прессы.

Рассекреченные документы КГБ и воспоминания Петра о визите в больницу советского телевидения - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 12 июля 2019
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