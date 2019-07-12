В Норвегии зафиксировали утечку радиации с затонувшей советской подводной лодки
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Радиоактивный "Комсомолец". Норвежские ученые нашли утечку с советской подлодки

Более 30 лет назад в Норвежском море затонула советская подводная лодка "Комсомолец". Исследования, проведенные недавно норвежскими учеными, зафиксировали около нее уровень радиции в 800 тысяч раз выше нормы.

Пока, по словам ученых, это не представляет угрозу для окружающей среды.

Судно лежит на глубине 1680 метров, и холодная вода нейтрализует радиацию.

"Комсомолец" затонул в 1989 году после пожара на борту. Тогда погибли 42 моряка, 27 человек смогли спастись.

  • 12 июля 2019
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