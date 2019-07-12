Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Радиоактивный "Комсомолец". Норвежские ученые нашли утечку с советской подлодки
Более 30 лет назад в Норвежском море затонула советская подводная лодка "Комсомолец". Исследования, проведенные недавно норвежскими учеными, зафиксировали около нее уровень радиции в 800 тысяч раз выше нормы.
Пока, по словам ученых, это не представляет угрозу для окружающей среды.
- Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
- В Кремле заявили, что данные о трагедии в Баренцевом море - гостайна. Это так?
Судно лежит на глубине 1680 метров, и холодная вода нейтрализует радиацию.
"Комсомолец" затонул в 1989 году после пожара на борту. Тогда погибли 42 моряка, 27 человек смогли спастись.
-
12 июля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне