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100-летний парашютист хочет стать самым возрастным в мире
Томми Ходжсон решил отметить с расмахом свой 100-й день рождения - прыжком с парашютом с самолета.
Ветеран Второй мировой войны тренировался вместе с парашютным полком британской армии, но в миссиях не поучаствовал.
Теперь он намерен побить мировой рекорд и стать самым старым парашютистом в мире. Правда, придется повторить прыжок еще раз через три года.
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10 июля 2019
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