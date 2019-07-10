100-летний парашютист хочет стать самым старым в мире
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100-летний парашютист хочет стать самым возрастным в мире

Томми Ходжсон решил отметить с расмахом свой 100-й день рождения - прыжком с парашютом с самолета.

Ветеран Второй мировой войны тренировался вместе с парашютным полком британской армии, но в миссиях не поучаствовал.

Теперь он намерен побить мировой рекорд и стать самым старым парашютистом в мире. Правда, придется повторить прыжок еще раз через три года.

  • 10 июля 2019
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