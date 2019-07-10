"Нас не слышат". Крымские татары пришли к Кремлю | ТВ новости
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"Нас не слышат". Крымские татары пришли к Кремлю | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 10 июля:

  • Задержания крымских татар на Красной площади
  • Новая трактовка Курской битвы
  • Есть ли в Венгрии свобода слова?
  • Крикет в Кении с бегемотами
  • 10 июля 2019
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