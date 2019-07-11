Гугл-дудл: художник с миллиардной аудиторией
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Художник с миллиардной аудиторией. Кто рисует дудлы Google?

Мэтт Крукшэнк, возможно, один из самых популярных художников в мире. Он рисует дудлы для Google.

Дудлы ("дудл" (doodle) - открытка, напоминающая о важном историческом событии или персоне) ежедневно видят до пяти с половиной миллиардов человек.

Би-би-си поговорила с Мэттом, чтобы узнать о процессе создания дудлов и о том, что вдохновило его на рисование.

  • 11 июля 2019
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