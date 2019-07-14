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Видео
Нестареющие роботы. Как Япония решает проблему нехватки рабочей силы?
В Японии население стремительно стареет и уже не хватает рабочей силы.
Одно решение проблемы - использование роботов.
Познакомьтесь с Эрикой, Vevo и ОриХимЭ - тремя роботами, которые, как надеются их создатели, смогут заменить телеведущих, нянек и официантов.
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14 июля 2019
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