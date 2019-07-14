Вы уволены! Роботы, которые скоро заменят нас
Media playback is unsupported on your device
Видео

Нестареющие роботы. Как Япония решает проблему нехватки рабочей силы?

В Японии население стремительно стареет и уже не хватает рабочей силы.

Одно решение проблемы - использование роботов.

Познакомьтесь с Эрикой, Vevo и ОриХимЭ - тремя роботами, которые, как надеются их создатели, смогут заменить телеведущих, нянек и официантов.

  • 14 июля 2019
Go to next video: Новый робот Boston Dynamics научился "присасывать" грузы