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Вдова офицера "Курска" о фильме: "Как иностранцы могут передать то, чего они не понимают?"
Муж Галины Белогунь погиб на подводной лодке "Курск" в Баренцевом море в 2000 году. Через 19 лет после трагедии она посмотрела новый фильм датского режиссера Томаса Винтерберга о трагедии и поделилась своими впечатлениями с Би-би-си.
Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в акватории между Норвегией и Россией.
Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Официальной причиной трагедии называлась утечка компонентов топлива, из-за которой случился взрыв одной из торпед.
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15 июля 2019
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