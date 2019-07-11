"Разбойник, выйди!" Зеленский против чиновников | ТВ новости
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"Разбойник, выйди!" Зеленский против чиновников | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 11 июля:

  • Зеленский предлагает люстрировать высших должностных лиц и впервые разговаривает с Путиным
  • Подмосковное шоссе на радиоактивном могильнике. Репортаж Олега Бодырева
  • Решающие матчи Уимблдона
  • Ураган на Халкидиках. Рассказ очевидца
  • 11 июля 2019
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