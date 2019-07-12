Последствия "турбулентности ясного неба" на борту авиалайнера Air Canada
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Последствия "турбулентности ясного неба" на борту авиалайнера Air Canada

Больше 30 пассажиров "боинга" компании Air Canada пострадали во время перелета из Ванкувера в Сидней.

В авиакомпании заявили, что борт попал в "турбулентность ясного неба".

Различные травмы получили 37 человек, из которых 30 были доставлены в больницу. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

  • 12 июля 2019
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