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Последствия "турбулентности ясного неба" на борту авиалайнера Air Canada
Больше 30 пассажиров "боинга" компании Air Canada пострадали во время перелета из Ванкувера в Сидней.
В авиакомпании заявили, что борт попал в "турбулентность ясного неба".
Различные травмы получили 37 человек, из которых 30 были доставлены в больницу. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
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12 июля 2019
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