Скат Веснушка "попросила" дайверов о помощи
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Огромный скат обратился за помощью к людям. История дружбы дайверов и рыбы

В Австралии скат манта приплыл к дайверами "просить" о помощи. В его глазу застрял рыболовный крючок.

Огромная рыба подплыла к ныряльщикам около рифа Нингалу близ Австралии.

Рыбу назвали Веснушкой.

Если бы люди ей не помогли, она могла бы ослепнуть или умереть от инфекции.

  • 16 июля 2019
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