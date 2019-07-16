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Огромный скат обратился за помощью к людям. История дружбы дайверов и рыбы
В Австралии скат манта приплыл к дайверами "просить" о помощи. В его глазу застрял рыболовный крючок.
Огромная рыба подплыла к ныряльщикам около рифа Нингалу близ Австралии.
Рыбу назвали Веснушкой.
Если бы люди ей не помогли, она могла бы ослепнуть или умереть от инфекции.
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16 июля 2019
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