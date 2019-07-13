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"Друзья сказали, что это не для меня": женщина-сапер из Колумбии
Паоле Санчес 24 года. Каждый день она рискует жизнью, обнаруживая и обезвреживая мины, оставшиеся после военного конфликта в Колумбии.
Вооруженное противостояние с повстанческой группировкой ФАРК в Колумбии продолжалось более 50 лет.
Перемирие было достигнуто лишь несколько лет назад. Многие территории страны до сих пор остаются заминированными.
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13 июля 2019
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