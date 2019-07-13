"Друзья сказали, что это не для меня": женщина-сапер из Колумбии
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Друзья сказали, что это не для меня": женщина-сапер из Колумбии

Паоле Санчес 24 года. Каждый день она рискует жизнью, обнаруживая и обезвреживая мины, оставшиеся после военного конфликта в Колумбии.

Вооруженное противостояние с повстанческой группировкой ФАРК в Колумбии продолжалось более 50 лет.

Перемирие было достигнуто лишь несколько лет назад. Многие территории страны до сих пор остаются заминированными.

  • 13 июля 2019
Go to next video: Грызуны как оружие против наследия войны