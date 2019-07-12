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Россия начала продавать ракеты стране НАТО. Зачем? ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 июля:
- Бизнес и ничего личного: Россия доставила С-400 в Турцию
- Уимблдон: нестареющие ветераны
- Расследование Би-би-си: домогательства в Афганистане
- В маррокаснком кабаре только мужчины
- Кто рисует Google Doodle
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12 июля 2019
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