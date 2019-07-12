Россия начала продавать ракеты стране НАТО. Зачем?| ТВ новости
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Россия начала продавать ракеты стране НАТО. Зачем? ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 июля:

  • Бизнес и ничего личного: Россия доставила С-400 в Турцию
  • Уимблдон: нестареющие ветераны
  • Расследование Би-би-си: домогательства в Афганистане
  • В маррокаснком кабаре только мужчины
  • Кто рисует Google Doodle
  • 12 июля 2019
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