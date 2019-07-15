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Медуза размером с человека приплыла к британскому побережью
Гигантскую медузу размером с человека обнаружили биологи у побережья в Корнуолле.
Бочковая медуза может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов.
Для человека она не опасна.
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15 июля 2019
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