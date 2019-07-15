Медуза размером с человека приплыла к британскому побережью
Media playback is unsupported on your device
Видео

Медуза размером с человека приплыла к британскому побережью

Гигантскую медузу размером с человека обнаружили биологи у побережья в Корнуолле.

Бочковая медуза может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов.

Для человека она не опасна.

  • 15 июля 2019
Go to next video: Рысь застряла на столбе. Как спасли животное?