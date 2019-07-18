Транспорт-2040: как мы будем летать в ближайшем будущем?
Уже в конце этого года первые полеты с пассажирами начнет персональный электровертолет. Аппарат "Неха" создан в Техасе, он управляется джойстиком и взлетает вертикально. На управление таким аппаратом в США не требуется лицензия пилота.
Аналогичесные разработки есть у авиагигантов Boeing и Airbus. Эксперты говорят, что уже через 15-20 лет такой вид транспорта станет привычным.
Аппарат, разработанный компанией LIFT Aircraft, может стать первым, который выйдет на рынок.
У него 18 пропеллеров, но он может продолжать полет, даже если откажет треть из них.
Билеты на развлекательные полеты длительностью не более 15 минут начнут продавать к концу 2019 года.
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18 июля 2019
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