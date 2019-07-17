Разделение сиамских близнецов: уникальная операция британских врачей
Сиамские близнецы Сафа и Марва родились в Пакистане со сросшимися головами. В феврале этого года британские врачи завершили многоэтапную операцию по разделению девочек. Она стала одной из сложнейших в истории медицины.
Для отработки действий врачи использовали модель головы близнецов, распечатанную на 3D-принтере. Операцию "репетировали" в виртуальной реальности.
Второй этап операции оказался самым сложным: при разделении сосудистых систем близнецов у каждой из девочек начались проблемы с сердцем.
Реабитилация заняла пять месяцев, сейчас дети вернулись вместе с матерью домой.
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17 июля 2019
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