Три минуты до Луны. Аудиозаписи высадки на спутник Земли
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Три минуты до Луны. Аудиозаписи первой высадки на спутник Земли

20 июля исполняется 50 лет с тех пор, как первый человек ступил на поверхность Луны. Тогда командир экипажа "Аполлона-11" Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль "Орел" на поверхность спутника Земли.

У них оставалась минута для того, чтобы "прилуниться". Топлива было критически мало. Когда модуль коснулся поверхности, горючего осталосьвсего на 17 секунд полета.

Русская служба Би-би-си публикует аудиозапись последних напряженных минут высадки астронавтов на Луну.

  • 20 июля 2019
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