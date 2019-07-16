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"Недовольны правлением президента": кто и как оскорбляет российскую власть
Счет дел за оскорбление власти в интернете в России пошел на десятки. Как правило, нарушителями оказываются пользователи соцсети "ВКонтакте", которые живут за пределами Москвы.
В Котласе, небольшом городе в Архангельской области, завели уже три административных дела по статье об оскорблении власти. Русская служба Би-би-си отправилась туда и выяснила, кто ищет оскорбительные комментарии в интернете и пишет обращения в полицию.
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16 июля 2019
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