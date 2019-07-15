Подкаст "Разговоры с арбитром": наш человек на Уимблдоне
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"Разговоры с арбитром": наш человек на Уимблдоне

Соведущая подкаста "Разговоры с арбитром" Лиза Фохт провела 2 недели на главном британском теннисном турнире и была покорена ветеранами, восхищена новичками, но разочаровалась в клубнике со сливками.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 15 июля 2019
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