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Видео
"Разговоры с арбитром": наш человек на Уимблдоне
Соведущая подкаста "Разговоры с арбитром" Лиза Фохт провела 2 недели на главном британском теннисном турнире и была покорена ветеранами, восхищена новичками, но разочаровалась в клубнике со сливками.
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.
Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.
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15 июля 2019
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