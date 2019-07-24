Подкаст “8 историй из 90-х”: “Лучший после меня”
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Подкаст “8 историй из 90-х”: “Лучший после меня”

Конец 90-х. Поэт Борис Рыжий на пике успеха. Его признают критики и печатают ведущие литературные журналы. Но восходящая звезда русской поэзии находится в глубоком кризисе. Его литературное альтер-эго - хулиган-романтик из рабочего района - постепенно вытесняет реального человека.

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В этом эпизоде использованы фрагменты фильма режиссера Элеоноры Корниловой "Сентиментальное путешествие на Вторчермет" (С)ГТРК (Урал); фрагменты новостной программы "Вести Урал"; видео издания GQ с музыкантом Хаски.

  • 24 июля 2019
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