Что не так с выборами в Санкт-Петербурге| ТВ-новости
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Что не так с выборами в Санкт-Петербурге | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 16 июля:

  • Чем недовольны избиратели культурной столицы?
  • Почему Котлас стал "столицей" оскорблений власти
  • Что вдова погибшего на "Курске" думает о фильме "Курск"
  • Полет на Луну: как это было
  • 16 июля 2019
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