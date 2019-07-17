«Мертвые москвичи» и «честные выборы»| ТВ-новости
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"Мертвые москвичи" и "честные выборы" | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 17 июля:

  • Несуществующие избиратели обращаются к существующей власти
  • Трагедия MH17: пять лет назад над Донбассом был сбит "Боинг"
  • В чем жена норвежца, арестованного в России за шпионаж, обвиняет спецслужбы Норвегии
  • Когда отпустят украинских моряков
  • 17 июля 2019
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