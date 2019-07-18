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"Не в бровь, а в глаз": как Путин использует народную мудрость
Владимир Путин любит пословицы и поговорки. Он использует их постоянно - во время "прямых линий" и интервью, на совместных пресс-конференциях и в неформальной обстановке.
Ими он описывает ситуацию в России и мире, отвечает на вопросы и иногда выражает свое раздражение.
Кстати, президента интересует не только русская народная мудрость, но и присказки других народов и стран. Почти три десятка поговорок от Путина - в видео Русской службы Би-би-си.
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18 июля 2019
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