Сколько раз можно обернуть Землю в пластиковые отходы?
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Сколько пластиковых отходов производит человек? Фактчек Би-би-си

Многие экологи говорят, что пластикового мусора, который человечество производит за год, хватит, чтобы обогнуть им Землю 4 раза. Би-би-си решила проверить, так ли это.

По данным ООН, ежегодно образуется 300 миллионов тонн пластиковых отходов.

  • 18 июля 2019
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