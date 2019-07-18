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"Вы украли мои идеи". Поджог студии аниме в Киото глазами очевидцев
В японском Киото мужчина поджег здание студии Kyoto Animation - одного из самых известных производителей аниме. В результате пожара погибли по меньшей мере 26 человек, десятки ранены.
Очевидцы происшествия говорят, что слышали, как подозреваемый кричал: "Вы украли мои идеи".
Нападавший задержан, но был отправлен в больницу из-за ожогов и травм.
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18 июля 2019
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