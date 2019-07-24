Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Остановить Бориса: активисты пытались не пропустить Джонсона к королеве
По пути в Букингемский дворец кортеж на тот момент будущего премьер-министра Бориса Джонсона попытались остановить активисты ""Гринпис". С дороги их убрала полиция.
- Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Британии. Путин поздравил его телеграммой
- Первая задача премьера Британии - подружиться с котом Ларри
После аудиенции у королевы, Джонсон вернулся на Даунинг-стрит 10, где выступил с первой речью в роли главы британского правительства.
-
24 июля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне