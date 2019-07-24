Новый премьер-министр Британии
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Остановить Бориса: активисты пытались не пропустить Джонсона к королеве

По пути в Букингемский дворец кортеж на тот момент будущего премьер-министра Бориса Джонсона попытались остановить активисты ""Гринпис". С дороги их убрала полиция.

После аудиенции у королевы, Джонсон вернулся на Даунинг-стрит 10, где выступил с первой речью в роли главы британского правительства.

  • 24 июля 2019
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