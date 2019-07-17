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Пять лет гибели MH17: как прошли акции памяти жертв крушения Боинга
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит пассажирский "Боинг", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В пятилетнюю годовщину трагедии памятные церемонии прошли на Украине, в Нидерландах и Малайзии.
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В июне 2019 года международная группа следователей представила итоги своей работы.
Как реагировали на них родственники жертв и политики в разных странах?
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17 июля 2019
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