Пять лет гибели MH17: как прошли акции памяти жертв крушения Боинга
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Пять лет гибели MH17: как прошли акции памяти жертв крушения Боинга

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит пассажирский "Боинг", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В пятилетнюю годовщину трагедии памятные церемонии прошли на Украине, в Нидерландах и Малайзии.

В июне 2019 года международная группа следователей представила итоги своей работы.

Как реагировали на них родственники жертв и политики в разных странах?

  • 17 июля 2019
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