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Видео
Подкаст "Что это было": как выборы в Мосгордуму привели к протестам оппозиции
Кампания по выдвижению в Мосгордуму обернулась протестами оппозиции. Почему это произошло и что будет дальше, объясняют наши корреспонденты Сергей Горяшко и Наталия Зотова.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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20 июля 2019
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