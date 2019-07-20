Подкаст "Что это было": Как выборы в Мосгордуму привели протестами оппозиции
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Подкаст "Что это было": как выборы в Мосгордуму привели к протестам оппозиции

Кампания по выдвижению в Мосгордуму обернулась протестами оппозиции. Почему это произошло и что будет дальше, объясняют наши корреспонденты Сергей Горяшко и Наталия Зотова.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 20 июля 2019
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