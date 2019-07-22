Какие секреты хранит “город шпионов" на границе России и Норвегии
В апреле 2019 года в России норвежского пенсионера Фруде Берга приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж. Берг признал, что передавал в Россию конверты по поручению норвежской военной разведки, но уверяет, что о содержимом ничего не знал.
Эта история потрясла Киркенес – небольшой норвежский город, где жил Фруде Берг. Его жена Анита говорит, что больше всего она зла на разведку своей страны за то, что они завербовали простого пенсионера и призывает власти сделать все возможное, чтобы вернуть его в Норвегию. В норвежском МИД дело Берга назвали сложным и заявили, что хотели бы, чтобы он вернулся домой.
Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд съездила в Киркенес и поговорила с близкими Фруде Берга, а также выяснила, какие еще секреты хранит городок у самой границе Норвегии с Россией.
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22 июля 2019