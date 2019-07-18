Россия vs Украина: у кого лучше паспорт | ТВ-новости
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Россия vs Украина: у кого лучше паспорт | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 18 июля:

  • Зеленский и Путин предлагают гражданство своих стран. Но не всем.
  • Станут ли Су-35 заменой F-35?
  • "Умрите!". Кто и почему поджег аниме-студию в Киото.
  • 18 июля 2019
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