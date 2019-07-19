Засуха в мегаполисе: как живет индийский Ченнаи, оставшийся без воды
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Засуха в мегаполисе: как живет индийский Ченнаи, оставшийся без воды

Ченнаи - индийский город с населением 9 миллионов человек. Сейчас большинству из них не хватает воды.

Люди собираются у водовозов, а колодцы осушают в течение получаса.

Запасы воды истощились из-за засухи. Жертвами жары в Индии уже стали десятки человек.

Впрочем, не обошлось и без человеческого фактора. Болотистая почва, на которой построен город методично осушалась для нужд строительства.

  • 19 июля 2019
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