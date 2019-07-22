Зеленский. Хозяин Украины | ТВ новости
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Зеленский. Хозяин Украины | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 22 июля:

  • Выполнит ли Зеленский обещания с новой Радой?
  • Митинг против строительства шоссе на могильнике ядерных отходов
  • Гонконг: Триады против митингующих
  • Вокруг света без денег. Почти
  • 22 июля 2019
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