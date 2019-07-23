Почему Борис Джонсон обречен на провал| ТВ новости
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Почему Борис Джонсон обречен на провал | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 июля:

  • "Порвем путы сомнений". Борис Джонсон - новый премьер
  • Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
  • Южная Корея о нарушении воздушных границ российскими самолетами
  • Митинги "значения не имеют". ЦИК о выборах в Мосгордуму
  • Полет на Луну. Экспериментальный
  • 23 июля 2019
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